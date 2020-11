Le Manoir Champlain maintenant au cœur de la pandémie

Tout est allé très vite au Manoir Champlain de Chicoutimi à partir du 16 novembre, moment où un deuxième résident a reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Aussitôt, l'endroit a été considéré comme un foyer d'éclosion par la santé publique.

Le directeur général Dany Tremblay raconte que les 420 résidents ont été placés en isolement complet dans leur appartement et qu'un dépistage massif s'est fait. Quelques jours plus tard, 98 résidents et 10 employés étaient jugés positifs.

La situation est maintenant considérée comme critique par la santé publique dans cette résidence privée pour aînés, mais le moral reste tout de même bon, selon Dany Tremblay qui ajoute que la très grande majorité d'entre eux n'ont pas de symptômes graves. Il tient également à mentionner le support du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean dès le début.

« Les résidents entendent tout ça et voient ça gros, par contre, on a deux infirmières du CIUSSS qui viennent visiter les gens positifs tous les jours. Nous, on les appelle aussi chaque jour pour prendre des nouvelles et on livre 600 repas à la porte quotidiennement. » - Dany Tremblay, directeur général du Manoir Champlain

Le Manoir Champlain est un milieu de vie où 85 % des résidents sont autonomes. Ils peuvent donc sortir et vaquer à leurs occupations comme bon leur semble, explique M. Tremblay. Les règles étaient toutefois bien établies par l'établissement depuis le début de la pandémie.

« J'ai 420 résidents, dont 360 autonomes. Les gens vont à l'épicerie et à la pharmacie comme tout le monde et là, regardez combien on a de cas à Chicoutimi. On a eu la visite de la Croix-Rouge pour investiguer le manoir et ils n'ont fait aucune recommandation parce que toutes les mesures étaient bien installées avant l'éclosion. »

Le gouvernement Legault a mentionné hier qu'il fallait redresser rapidement la situation dans les résidences pour aînés du Québec.