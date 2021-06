Le mémorial de Saint-Jean-Vianney vandalisé

Le mémorial du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, inauguré il y a quelques semaines à peine, a été vandalisé. Une pièce d'aluminium qui représentait la topographie du site a été retirée.

Les vandales ont visiblement mis beaucoup d'efforts pour commettre leur délit. Ils ont utilisé une source de chaleur pour chauffer le métal ainsi que des outils, causant des dommages.

Vandalisme à Saint-Jean-Vianney, Courtoisie Julie Dufour

La conseillère du secteur et présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, a dénoncé cet acte sur sa page Facebook. Elle offre d'ailleurs une récompense de 200 $ à toute personne qui détient des informations sur cet acte déplorable.

En entrevue,celle qui est également candidate à la mairie de Saguenay nous a mentionné qu'elle en a assez du vandalisme à travers la ville et qu'elle songe à une solution.

« On a du vandalisme partout. Je suis en train de réfléchir à une ligne un peu comme info crime ou les gens pourraient appeler et nous avertir pour que collectivement, on arrête de payer pour tout ce grabuge. »