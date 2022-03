Le mois de février le plus enneigé depuis 10 ans dans la région

Le mois de février a été le plus enneigé des 10 dernières années au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec deux fois plus de neige que la normale, selon les données d'Environnement Canada.

Ce n'est guère surprenant, après cette tempête qui nous a laissé une quarantaine de centimètres de neige la semaine dernière.

Il est tombé 106 centimètres de neige à Bagotville en février, alors que la normale est de 55 centimètres, indique le météorologue d'Environnement Canada, André Cantin. Les chiffres sont aussi frappants au Lac-Saint-Jean, alors que 96 centimètres sont tombés à Roberval, soit une cinquantaine de plus que la moyenne.

« Pour ce qui est de la neige au sol, la normale à la fin du mois serait 51, on en a 76. C'est cohérent avec la quantité de neige qu'on a reçu en février. »

Le mois dernier a aussi été légèrement plus froid que la normale. Le mercure était en moyenne deux degrés Celsius sous la normale qui est d'environ -13 degrés Celsius en février dans la région.

« La normale pour Bagotville c'est -13, on a eu -15,1 et pour Roberval la normale est de -13,4 on a eu -15,5. » André Cantin, météorologue pour Environnement Canada