Le Motel Hotel des Cascades à Alma sera démoli

Le Motel Hotel des Cascades à Alma a été acheté et sera démoli. Les propriétaires ont officiellement vendu l'établissement au gouvernement du Québec, mardi dernier et c'est la nouvelle maison des aînés annoncée plus tôt cette année qui y sera érigée.

La nouvelle construction comprendra 120 places dont 108 pour les personnes âgées et 12 pour des adultes aux besoins spécifiques. Elles seront réparties sur 10 unités, avec des chambres individuelles et des toilettes et douches adaptées pour chaque résident. Il s'agit de la nouvelle formule d'hébergement proposée par la CAQ.

La transaction a pris quelques mois à se concrétiser et le prix demeure confidentiel. Impossible également pour le moment de savoir quand la démolition débutera, mais les propriétaires ont jusqu'au 22 octobre pour vider et quitter les lieux, nous a confirmé l'un d'eux, Normand Bouchard. La liquidation de tout ce qu'il y a dans le motel a déjà commencé et des restaurateurs ainsi que des hôteliers ont été ciblés. :

« On ne tentait pas de vendre, mais à un moment donné, on regardait des possibilités et il y a ce projet qui est arrivé dans l'air. On a tout regardé ce qu'il fallait pour que ça marche. On est content, le secteur hôtelier et la restauration ont été durement touchés par la COVID-19 alors disons que pour prendre une décision ça n'a pas nui. Ils regardaient des possibilités pour différents terrains et c'est le nôtre qui a été retenu. C'est le plus beau terrain à Alma pour bâtir une maison comme ça, ça va être magnifique. » - Normand Bouchard, copropriétaire du Motel Hotel des Cascades

Normand Bouchard était l'un des propriétaires depuis près de dix ans. Il compte prendre le temps de profiter un peu avant de se lancer dans de nouveaux projets.

Trois maisons des aînés seront construites au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elles sont intégrées dans le projet de loi 66 pour stimuler l'économie du Québec malmenée par la pandémie. Les deux autres établissements de la région seront situés à Chicoutimi-Nord ainsi qu'à Roberval.