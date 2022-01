Le N95 obligatoire suscite l'incompréhension dans le milieu de la santé

L'obligation de devoir porter le masque N95 dans les différents milieux de soins du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis vendredi laisse perplexe plusieurs travailleurs de la santé.

Certains membres du personnel qui ont préféré conserver l'anonymat ont confié à Noovo Info avoir des interrogations au sujet de ce volte-face.

« L'ambiguité, la confusion et l'incompréhension, c'est le fait qu'au départ, on se faisait dire qu'on ne devait pas porter [le N95] et là on se fait dire, encore une autre histoire, qu'on doit le mettre d'emblée et obligatoirement. [...] On a comme l'impression de faire rire un peu de nous-autres. » - Une infirmière du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean