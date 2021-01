Le nombre de chirurgies augmente graduellement dans les hôpitaux

Les chirurgies ont repris en plus grand nombre dans les hôpitaux de la région en raison de la diminution de la propagation du coronavirus. La présidente régionale de la FIQ, Julie Bouchard, donne en exemple le bloc opératoire de Chicoutimi où les activités sont passées de 30 à 70 % de la capacité habituelle dans les derniers jours.

Le rattrapage à faire est énorme, souligne Mme Bouchard, d'autant plus que les équipes sont fatiguées et que la pénurie de main-d'oeuvre est toujours bien présente dans les unités postopératoires.

« Évidemment, on veut opérer le plus rapidement personnel, mais on veut s'assurer que les professionnels en soins seront là et c'est là que le problème perdure. En plus, les équipes sont épuisées. » - Julie Bouchard, présidente régionale de la FIQ

Par ailleurs, Julie Bouchard espère que les assouplissements qui seront annoncés à compter du 8 février n'entraîneront pas une autre vague de COVID-19 dans la région. Elle croit que les autorités prendront de bonnes décisions et elle se croise les doigts pour que les directives qui seront émises la semaine prochaine soient suivies par la population. :

« Nous sommes aussi des personnes de la population et on a autant hâte de revoir nos familles et nos amis, mais il vaut mieux y aller tranquillement et s'assurer que les gens respectent les mesures sanitaires. »

Moins de 150 cas actifs

La région compte maintenant moins de 150 cas actifs, plus précisément 146. Aujourd'hui, 19 cas s'ajoutent et malheureusement deux décès. Le secteur de Maria-Chapdelaine reste le plus touché avec 160 cas pour 100 000 habitants. La moyenne pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean est de 52,6 par 100 000 habitants.

Le Québec enregistre 1328 nouveaux cas et 53 décès dont 16 dans les 24 dernières heures. 1290 personnes sont hospitalisées (-34), dont 221 se trouvent aux soins intensifs (+4).

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 6 personnes atteintes de la COVID-19 à l'hôpital, dont 3 aux soins intensifs.

Les régions de Montréal (+551), de la Montérégie (+264), de Laval (+102) et de Lanaudière (+90) enregistrent les plus importantes hausses de cas.