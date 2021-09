Le nouveau recteur de l'UQAC veut plus de recherche et d'offre de cours

En poste depuis un mois, le nouveau recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi a plusieurs idées et pour les mener à terme il compte bien établir une relation de confiance avec les employés, les professeurs et les chargés de cours.

Ghislain Samson succède à Nicole Bouchard qui a quitté ses fonctions avant la fin de son mandat en juin 2020 en raison, notamment, des différends avec les syndicats.

Avant d'arriver dans la région, le nouveau recteur était le doyen de la gestion académique des affaires professorales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Devant le Cercle de presse du Saguenay, jeudi matin, il a mentionné que sa nomination a été bien reçue à l'UQAC.

« Au quotidien, je gérais les 450 professeurs de l'UQTR. Maintenant, on a des règles, on a un budget et c'est avec un souci d'équité que je viens ici. Les échos que nous en avons sont très positifs et je pense que l'accueil est très favorable de la part des professeurs et des chargés de cours. »

Développer les programmes et la recherche

Le recteur aimerait offrir plus de programmes à l'université régionale. Ghislain Samson voudrait agrandir l'éventail dans les domaines de la santé, de l'informatique et en sciences de l'éducation.

Pour la présente session, 6 200 étudiants sont inscrits à l'UQAC, mais l'objectif serait de 6 500. L'offre de nouveaux programmes est une solution et la poursuite des efforts pour accueillir encore plus d'étudiants internationaux.

« Si les étudiants réussissent bien leurs études et si on leur offre du soutien, nous allons réussir à avoir de la rétention. L'objectif c'est d'accueillir l'étudiant et aussi la famille ».

En poste pour les cinq prochaines années, M. Samson veut également introduire plus de projets de recherches et continuer à développer les créneaux déjà en place comme l'aluminium, le bois, la recherche sur le givrage, les jeux vidéo, l’informatique et le plein air. Il a d'ailleurs mentionné que 20 professeurs seront embauchés prochainement.

