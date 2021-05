Le palais de justice de Roberval sera reconstruit, a confirmé la ministre Andrée Laforest hier, sur les lieux de l'incendie qui a ravagé le bâtiment samedi soir. Au plus fort de l'incendie, 45 pompiers de plusieurs municipalités étaient présents pour éteindre les flammes qui ont débuté vers 19h30.

Leurs efforts ont permis de limiter la propagation de l'incendie aux bâtiments avoisinants.

Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec hier en matinée, le bâtiment principal et la partie en construction du palais de justice sont pertes totales. L'enquête pour déterminer la cause s'amorcera dans les prochaines heures, le temps que les pompiers éteignent les derniers foyers d'incendie.

Les travaux de rénovation et d'agrandissement se déroulaient depuis un an et demi dans ce bâtiment patrimonial. Les avocats réclamaient plus d'espace depuis des années.

«C'est un projet qui était tellement attendu, un projet de 66 millions qui avaient été accordés en juillet 2019. C'est un projet qui sera retardé, mais qui sera concrétisé, je veux rassurer tout le monde.»

En ce qui concerne les activités judiciaires qui devaient se dérouler cette semaine à Roberval, elles seront déplacées vers Alma et Dolbeau-Mistassini. Plusieurs documents juridiques ont possiblement été brûlés ou endommagés par l'eau.