Le Parc Mille Lieux de la Colline restera fermé pendant les Fêtes

Les familles ne pourront pas glisser ou patiner au Parc Mille Lieux de la Colline à Chicoutimi-Nord pendant les Fêtes. L'endroit restera fermé en raison de la pandémie.

L'hiver, le parc accueille les familles pour patiner, faire de la raquette et glisser. Il y a également de l'animation sur place.

Le directeur général, Fabien Hovington, est déçu puisque le parc thématique destiné aux tout-petits a été ouvert tout l'été jusqu'en septembre. Normalement, une activité s'y tient pour l'Halloween, mais en raison de la situation régionale, l'équipe a laissé tomber cette année.

Fabien Hovington croyait toutefois pouvoir ouvrir les portes aux familles pour la saison hivernale dès Noël, mais les directives de la santé publique sont trop contraignantes en zone rouge. Il souhaite un retour rapide en zone orange après les Fêtes pour être en mesure d'accueillir les enfants.

« On a travaillé pour monter un dossier et permettre aux gens de venir prendre l'air et se glisser au Parc Mille lieux de la Colline, mais là on se rend compte que les exigences sont trop élevées pour notre organisation. » - Fabien Hovington, directeur général du Parc Mille Lieux de la Colline