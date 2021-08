Le parcours de disc golf d'Alma inauguré

Le parcours de disc golf d'Alma a été inauguré au parc Falaise ce matin. Le parcours de 9 trous est installé dans les zones ouvertes du parc, près des différents monuments.

La pétition contre le projet ne l'a pas empêché de voir le jour, souligne le conseiller municipal Frédéric Tremblay. Il estime que le parc est là pour tout le monde et pour tout genre d'activités.

Monsieur Tremblay estime qu'ajouter une nouvelle activité dans ce parc permet de le rendre plus sécuritaire.

« Avec le temps, le parc Falaise avait manqué un peu d'amour. Dans les dernières années, on a commencé à lui en redonner. Entre autres, il y avait une clientèle qui venait régulièrement qui n'était pas particulièrement souhaitée. Donc, plus on ammène des gens dans le parc, plus c'est sécuritaire d'y aller et plus c'est intéressant d'y aller. »