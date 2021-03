Le Parti libéral est aussi contre le projet de GNL Québec

Tous les partis d'opposition rejettent dorénavant le projet de terminal gazier que veut construire GNL Québec à Saguenay. La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, croit que les conditions ne sont pas réunies pour assurer son succès.

L'ancien chef, Philippe Couillard, avait ouvertement appuyé le projet lors de la campagne électorale de 2018. La composition actuelle du PLQ ne le voit plus ainsi. Dominique Anglade cite notamment les impacts environnementaux trop importants et l'acceptabilité sociale.

Elle indique que 91 % des mémoires déposées au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) étaient contre la construction d'un terminal gazier.

« On voit que le projet ne verra pas le jour et je crois que la CAQ commence à se dire la même chose. Elle ne le dit pas, mais elle commence à se dire la même chose. Je pense qu'il faut l'assumer et dire ce qu'on veut faire par la suite. » - Dominique Anglade, cheffe du PLQ