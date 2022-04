Le Parti québécois dévoile son candidat dans Roberval

L'ex-conseiller municipal de Dolbeau-Mistassini, Patrice Bouchard, fait le saut en politique provincial et devient officiellement candidat à l'investiture du Parti québécois dans Roberval, en vue des élections provinciales prévues cet automne.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, était de passage à Roberval jeudi matin pour en faire l'annonce.

Patrice Bouchard enseigne les sciences politiques et la sociologie au Cégep de Saint-Félicien et se considère fervent indépendantiste et régionaliste.

« Les gens doivent savoir que s'ils m'appuient, ils vont voter pour un indépendantiste convaincu. Je trouve ça très important et beaucoup plus actuel qu'on pourrait le croire. L'autre chose, c'est que je me définis comme un régionaliste. » - Patrice Bouchard

La création d'emplois régionaux dans la fonction publique est donc l'une de ses priorités, de même que la décentralisation des pouvoirs et l'importance de la langue française.

« La langue française est un enjeu qui préoccupe beaucoup les enseignants, même si on est dans un cégep de région, dans un milieu presque 100 % francophone. Dernièrement, les enseignants [du Cégep de Saint-Félicien] se sont prononcés avec une majorité écrasante en faveur de [l'application de la loi 101 dans le milieu collégial]. » - Patrice Bouchard

Jusqu'à présent, Patrice Bouchard est le seul candidat se présentant dans la circonscription de Roberval. Il tentera de déloger la Coalition Avenir Québec.