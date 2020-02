Le printemps sera hâtif selon nos experts animaliers

Le printemps sera hâtif cette année si on se fie aux différentes marmottes et à Ernest la mouffette du Zoo sauvage de Saint-Félicien.

D'abord, la plus célèbre des marmottes, Phil de Pennsylvanie n'a pas vu son ombre. Même scénario à Val-d'Espoir.en Gaspésie ou Fred n'a pas vu son ombre. Aussi étonnant que ça puisse paraître, son taux de succès est de 67% selon Météomédia. Une seule d'entre elles nous prédit un hiver long et rigoureux soit Sam de Shunemacadie, en Nouvelle-Écosse.

Finalement, Ernest, la mouffette du Zoo sauvage de Saint-Félicien n'a pas vu son ombre non plus. Ernest en est à sa 18e prédiction et elle a un taux de succès d'environ 60%.

Collaboration Janie Pelletier