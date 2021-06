Le prix du bois d'œuvre en chute libre depuis plus d'un mois

Après avoir atteint des sommets, le prix du bois d'oeuvre est à la baisse depuis environ cinq semaines, passant de 2000 $ par mille pieds mesure de planche à environ 1300 $ par mille pieds mesure de planche.

C'est tout de même encore très loin des 500 $ payés auparavant, nous explique le directeur des ventes chez Les Bois du Fjord, Jean-Pierre Bouchard qui ajoute que le prix du bois d'oeuvre est aussi volatil que la bourse.

Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois ?

Normalement, le prix diminue à la fin de l'automne, mais en 2020, la demande en construction est restée forte et les coûts du matériau élevés, ce qui fait que les quincaillers et les fabricants ont dû revoir leurs achats.

« Les hausses de prix étaient démesurées, on n'a jamais vu ça et ça a créé l'effet que le marché a ralenti. Les ventes aux quincailliers et aux fabricants ont été pas mal tranquilles dans les derniers mois. Je n'ai par contre pas beaucoup de clients qui ont acheté au plus fort des prix. La plupart ont fait des achats judicieux avant que les prix explosent. » - Jean-Pierre Bouchard, directeur des vents chez Bois du Fjord