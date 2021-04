Le restaurant Les 400 Coups de Jonquière a rouvert ses portes ce matin, après avoir été fermé par la direction régionale de la santé publique samedi dernier. Initialement, la fermeture devait durer une semaine, mais la propriétaire Linda Girard dit avoir tout mis en oeuvre pour rouvrir le plus rapidement possible.

Les plaintes concernaient principalement le port du masque ainsi que le comportement d'une minorité de clients selon la restauratrice qui admet également que certaines serveuses ne portaient pas toujours adéquatement leur équipement de protection.

L'histoire a éclaté selon elle après l'annonce d'une soirée country samedi dernier sur sa page Facebook. Certains ont alors présumé qu'un spectacle serait présenté en soirée. La restauratrice qui avait l'habitude de faire des soupers-spectacles avant la pandémie assure ne plus le faire.

« Les plaintes sont venues à cause de la soirée country. Les policiers sont venus me fermer par prévention. Mais ça fait plus qu'un mois que je n'en fais pas de spectacle parce que si j'en faisais c'était après le souper et les gens devaient porter leur masque et ils ne pouvaient pas se lever pour danser. Alors j'ai tout arrêté ça. » - Linda Girard, propriétaire des 400 Coups

Avis de la santé publique, Noovo Info

Les mesures seront donc resserrées au restaurant qui est devenu le premier à fermer à Saguenay en raison de plaintes liées à la crise sanitaire. Linda Girard dit avoir embauché il y a trois semaines déjà un employé pour l'aider à surveiller la salle pendant les soirées.

« C'est sur et certain que c'est plus de surveillance le soir. Le jour c'est parfait, je n’ai jamais de plainte. On va faire de plus en plus attention à tout ça et collaborer pour être exemplaires. »