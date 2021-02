Le restaurant Normandin de Chicoutimi ouvrira d'ici quelques semaines

Les plus gourmands seront ravis d'apprendre que le restaurant Normandin ouvrira d'ici quelques semaines à Chicoutimi. La bannière de Québec a acheté les locaux du Coq Rôti de Chicoutimi et de Roberval au printemps dernier.

L'établissement du boulevard Talbot sera prêt à recevoir ses premiers clients à la fin du mois de mars ou au début d'avril, confirme le vice-président aux ventes et au marketing, Jean Julien.

Le projet a évidemment connu des délais en raison de la pandémie, mais les travaux achèvent et la campagne de recrutement de personnel est en cours. Jean Julien rappelle que les employés du Coq rôti conserveront leur emploi.

« On recherche environ 30 personnes sur 70 emplois. La plupart des gens qui étaient au Coq Rôti restent avec nous, mais c'est certain que nous en avons perdu avec la pandémie. C'est un restaurant d'environ 156 places en plus d'un salon privé et du service de livraison. »