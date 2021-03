Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ajoute 29 cas de COVID-19 à son bilan

C'est une augmentation de 29 nouveaux cas de COVID-19 qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui, dont 27 dans les RLS Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine.

Depuis cinq jours, 150 cas se sont ajoutés au bilan régional, ce qui donne une moyenne par jour de 30 nouvelles personnes infectées au coronavirus.

Le nombre d'hospitalisations augmente à cinq dont trois aux soins intensifs.

La région reste sur la corde raide, indique le directeur régional de la santé publique, Dr Donald Aubin, qui remarque tout de même certaines données positives dont le nombre de cas actifs qui passe de 266 à 257.

Aussi, plus de 1000 personnes ont été vaccinées hier si bien qu'on est maintenant à 28 636 doses administrées dans la région.:

« La zone qui était la plus chaude, qui était Domaine-du-Roy, semble vouloir se stabiliser et comme on le voit souvent, dans les zones voisines, les cas augmentent. Les hospitalisations ne sont pas trop élevées, mais il ne faut pas oublier que le système de santé a été mis à très rude épreuve dernièrement. »