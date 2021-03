Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 31 cas de plus de COVID-19

Le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il fait un bond de 31 nouveaux cas aujourd'hui, après 32 hier et 40 lundi.

Des cas actifs sont répertoriés sur tout le territoire régional. On en compte aujourd'hui 145, dont 61 dans le RLS Domaine-du-Roy, le secteur le plus touché du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon l'INSPQ, il y a 179 cas actifs pour 100 000 habitants.

Le prorata régional est de 52,3 cas pour 100 000 habitants.

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin croit que la population régionale est en mesure de renverser la vapeur avant d'en arriver à une situation critique. Il rappelle que l'automne dernier, le nombre de cas actifs a été à plus de 1300.

« On avait 1300 cas actifs et on était à 250 nouveaux cas par jour. On a été capable de renverser la situation et ce n'est pas en raison de la vaccination. On a été capable de le faire grâce à nos actions et ça, c'est fantastique. Je pense qu'on est capable de le refaire. »