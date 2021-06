Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en jaune dès le 7 juin

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passera au palier jaune le lundi 7 juin. La baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 et de milieux d'éclosion permet à la santé publique d'annoncer cette nouvelle attendue par la population régionale.

Au palier jaune, les rassemblements extérieurs demeurent à un maximum de huit personnes, mais il est aussi possible de se rassembler à l'intérieur pour les occupants de deux résidences.

Pour les élèves du primaire et du secondaire, le port du masque n'est plus obligatoire en classe, mais il faut le porter dans les espaces communs de l'école et dans le transport scolaire à partir de la 5e année.

Les restaurants étaient déjà ouverts en zone orange, par contre, en jaune, les bars vont pouvoir rouvrir leurs portes avec différentes mesures sanitaires.

Des assouplissements sont aussi à prévoir pour la pratique de sports intérieurs et extérieurs, dont les contacts brefs.

Il sera aussi possible d'être 50 personnes plutôt que 25 lors de funérailles.