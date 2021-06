Le Saguenay-Lac-Saint-Jean passe au palier jaune aujourd'hui. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, il est permis de se réunir à l'intérieur avec les occupants d'une autre résidence.

Les bars, brasseries, tavernes et casinos peuvent aussi rouvrir leurs portes. Au restaurant, les occupants de deux résidences différentes peuvent désormais s'asseoir à la même table.

Rien ne change pour ce qui est des rassemblements extérieurs, le maximum autorisé est toujours de 8 personnes. En ce qui concerne les sports et loisirs, les activités extérieures et intérieures en groupe de 12 sont permises.

Notons que les lieux de culte peuvent maintenant accueillir 250 personnes plutôt que 100. Également, 50 personnes peuvent participer à des funérailles.

Port du masque

En zone jaune, le port du masque n'est plus obligatoire en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. À partir de la 5e année, il faut le porter dans les aires communes et le transport scolaire.

En ce sens, plusieurs se demandent si le porte du masque au travail est nécessaire lorsqu'ils sont assis à leur poste ou seul. La CNESST revoit aujourd'hui la règle du port du masque au travail pour les gens en zone jaune.

Ainsi, les employés qui sont à plus deux mètres les uns des autres ou qui ont une barrière physique, comme un plexiglas, n'ont plus à porter le masque médical. Il demeure cependant recommandé de le faire.

Règles de la CNESST en milieu de travail, 7 juin 2021

Avec la collaboration de Carolyne Labrie