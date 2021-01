Le Saguenay-Lac-Saint-Jean rapporte 19 nouveaux cas de coronavirus

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore dans une courbe descendante alors que 19 cas s'ajoutent au bilan de la COVID-19 mercredi. Deux décès viennent toutefois assombrir la situation. La région cumule maintenant 250 morts.

La pression diminue, notamment parce que les cas actifs sont moins nombreux. Ils passent aujourd'hui à 275. En ce sens, le ministre de la Santé, Christian Dubé a démontré un certain optimiste hier en conférence de presse, mentionnant que le code de couleurs pourrait être réintroduit dans la province pour amener certains assouplissements dans les régions où la situation s'améliore.

« La question de revenir à des zones au bon moment, elle est toujours là et on le souhaite. Je prends l'exemple du Saguenay, rappelez-vous comme ç’a été difficile un certain temps et là, tout d'un coup, il y a eu une belle amélioration. » - Christian Dubé, ministre de la Santé