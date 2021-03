Le Saguenay-Lac-Saint-Jean rend hommage aux victimes de la COVID-19

Trois couronnes de 264 fleurs ont été déposées à la Place du Citoyen de Chicoutimi en l'honneur des Saguenéens et des Jeannois décédés de la COVID-19 au cours de la dernière année. Comme partout ailleurs au pays, les élus de la région ont participé à la journée de commémoration nationale.

La mairesse Josée Néron ainsi que la ministre responsable de la région Andrée Laforest ont adressé un mot aux familles endeuillées ainsi qu'à toute la population qui subit les contrecoups de la pandémie depuis un an. Les deux femmes ont voulu terminer sur une note d'espoir. :

« Notre ingéniosité et notre résilience nous permettront de surmonter cette épreuve et d'en sortir plus vivants que jamais. » - Josée Néron, mairesse de Saguenay

« On est dans les derniers milles et on doit demeurer vigilant. On a vraiment hâte de retirer notre masque et de profiter des beaux jours. Alors j'encourage nos aînés à aller se faire vacciner. C'est essentiel la vaccination. » - Andrée Laforest, députée de Chicoutimi