Le ski gagne en popularité, particulièrement chez les jeunes familles

Depuis cinq ans, le nombre de skieurs qui prennent d'assaut les montagnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en croissance. C'est la seule région avec la Gaspésie à obtenir un tel résultat, note l'Association des stations de ski du Québec qui dévoile son étude économique de la saison 2018-2019.

La saison passée, 254 000 visites ont été enregistrées au Mont-Edouard, Mont-Bélu, Valinouët, Mont-Fortin, Mont Lac-Vert, le Do-Mi-Ski ainsi que le Toboski. La tenue des Championnats canadiens de ski alpin au Mont-Edouard et les améliorations prévues ou apportées dans les différentes stations de ski ont contribué à la hausse de popularité, note l'association.

Au Mont-Edouard, Marie-Eve Carrier voit de plus en plus d'adeptes de haute route, un créneau que la station de L'Anse-Saint-Jean développe depuis quelques années. Elle s'exclame en riant qu'on « entend du monde parler en anglais dans les pentes ! C'n’est pas peu dire !» Plus sérieuse, la responsable du marketing remarque aussi un retour sur les pistes des jeunes familles. Il faut dire que les stations de ski déploient plusieurs rabais et promotions pour cette clientèle.

« Je skie sur cette montagne depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait 23 ans. Pendant plusieurs années, skier était plus un moment que se payaient les parents, maintenant, ils amènent leurs enfants dans les pistes et vont leur apprendre à skier. La tendance est vraiment au plein air et à la santé. C'est beau à voir je trouve ! »

Les centres de ski de la région risquent d'ailleurs d'avoir plusieurs visiteurs pendant les Fêtes puisque plusieurs régions n'ont toujours pas assez de neige pour en faire.

L'an passé au Québec, l'achalandage a augmenté de 4,5 % par rapport à la saison précédente. L'association remarque que la catégorie des «petites stations» est celle qui a connu la plus forte croissance de visites.