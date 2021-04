Le sort de GNL Québec sera connu d'ici la fin de l'été

Les Québécois devraient être fixés d'ici la fin de l'été sur le projet de plus en plus controversé de GNL Québec à Saguenay. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, en commission parlementaire mercredi.

D'ici là, il précise que le gouvernement a transmis au promoteur une série de questions avant de décider s'il autorise ou non la construction d'une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay. Il a ajouté que les questions et les réponses seront rendues publiques.

« C'est l'échéancier avec lequel on travaille. Naturellement, cela implique la diligence nécessaire du promoteur. Ce volet, on ne le contrôle pas entièrement, mais il y a des discussions entre le ministère et le promoteur et celui-ci semble se reconnaître dans cet échéancier aussi. » - Benoit Charette, ministre de l'Environnement