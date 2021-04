Le stade de soccer de Jonquière sera construit par une firme de Lévis

C'est une entreprise de Lévis, Honco Bâtiments d'acier qui construira le stade intérieur de soccer de la Ville de Saguenay. Avec une soumission de 23,5 millions $, la firme l'a emporté sur Lambda-Lainco de Montréal et Cegerco de Saguenay.

Honco érigera le bâtiment principal en plus de faire la piste de course, des cages de frappeurs, le stationnement et l'aménagement paysager. C'est donc un pari réussi pour le président de la Commission des sports et des loisirs, Michel Thiffault, qui rappelle que le projet devait coûter moins de 25 millions $.

Sans vouloir entrer dans les détails techniques, il indique que le comité a tenu compte du montant ainsi que du concept architectural, de la qualité des matériaux et de la capacité à livrer le produit.

« On voulait avoir un projet clé en main en bas de 25 millions. J'étais vraiment confiant parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un an et demi, c'était rendu une saga le prix. Donc oui, c'est une entreprise de l'extérieur de la région, mais on me dit que plusieurs contrats seront remis à des sous-traitants d'ici. » - Michel Thiffault, président de la Commission des sports et des loisirs

Les travailleurs vont commencer à s'activer sur le chantier au début du mois de mai et les premiers joueurs seront accueillis sur le terrain 16 mois plus tard, à l'automne 2022.

Outre les clubs de soccer, la population pourra aussi profiter de la piste de course et les joueurs de baseball, dont l'équipe des Voyageurs, auront un endroit pour claquer des balles 12 mois par année.

On rappelle que le stade intérieur de soccer sera situé dans l'axe des boulevards René-Lévesque et Panet, à Jonquière, plus précisément sur la rue Gallichand. Les travaux devaient initialement débuter au printemps 2019, mais les coûts trop élevés ont forcé le conseil de ville à refaire ses devoirs.

Le gouvernement du Québec a déjà octroyé une subvention de 7,5 millions $ pour le projet qui en coûtera 16 millions $ à Saguenay.