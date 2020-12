Le tourisme espère que la région quitte la zone rouge bientôt

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean espère que la région ne restera pas en zone rouge tout l'hiver pour que les Québécois viennent profiter de nos attraits.

La présidente Lily Gilot rappelle que la saison touristique s'est bien déroulée au cours de l'été mais l'arrêt des navires de croisières à l'automne a fait très mal à l'industrie touristique régionale.

Elle croit que les amateurs de neige auront envie de venir en région et encourage aussi la population locale à essayer une activité qu'elle n'a jamais faite.

« Faire une ballade de traîneau à chien est une belle activité! Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a plusieurs pourvoyeurs de cette activité-là. Majoritairement, quand ils opèrent, c'est pour des touristes internationaux. Pourquoi on irait pas faire un tour de traîneau à chien cet hiver en famille? On peut découvrir des petits trésors qu'on chez nous. »