Le transport adapté à nouveau offert le weekend à Saguenay

La Société de transport du Saguenay rétablit son service de transport adapté le vendredi soir et les fins de semaine. Une mesure qui coûtera 50 000 $.

La STS s'est entendue avec son fournisseur de service Intercar, pour que celui-ci puisse bonifier le salaire de ses employés. La façon la plus simple et efficace de palier au manque de main-d'oeuvre, qui était à l'origine de ces coupures de service, indique le directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge. :

« La bonification du salaire le vendredi soir, samedi et dimanche fait en sorte qu'Intercar a reçu plus de cv et que dans le personnel déjà en place il y a plus d'intérêt à travailler dans des horaires moins évidents. »