Le vélo de plus en plus populaire

Le vélo a grandement gagné en popularité avec la pandémie, si bien qu'il est victime de son succès.

Il est très difficile de se procurer des pièces, entre autres. Le propriétaire des magasins Ultraviolet, Claude Ouellet, indique que le manque de pièces pourrait devenir problématique.

«En ce moment, la grosse problématique qui s'en vient, c'est les pièces de vélo qui sont de plus en plus rares. Si on commande une pièce aujourd'hui, on a pas loin d'un an d'attente. Ça vient retarder les vélos aussi.»