Le Village historique de Val-Jalbert s'animera encore cet hiver

Fort de son succès l'année dernière, le Village historique de Val-Jalbert accueillera ouvrira ses portes encore cet hiver. Dès le 4 décembre, le site s'animera et les familles sont invitées à participer à plusieurs activités.

Comme l'an dernier, les gens pourront profiter des sentiers de marche et des glissades sur le site. On y retrouvera des foyers extérieurs, de l'animation et des produits offerts au magasin général. Le Club Plein-Air Ouiatchouan s'occupera encore des sentiers de ski de fond et de raquettes. À noter qu'un ajout de 4km a été fait aux pistes de ski de fond.

Il y aura même quelques nouveautés, indique la direction du site. Le Restaurant du Moulin sera ouvert les vendredis et les samedis, puis un forfait avec hébergement sera proposé pour la St-Valentin.

L'année dernière, plus de 30 000 visiteurs se sont rendus sur le site pendant l'hiver au plus grand bonheur des employés qui étaient heureux de travailler pendant pratiquement toute l'année, nous avait confié le directeur général, Patrick Savard.