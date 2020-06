Le Zoo sauvage de St-Félicien pourra accueillir des visiteurs cet été

Il sera possible d'aller à la rencontre des ours polaires et des pandas roux cet été au Zoo sauvage de Saint-Félicien qui pourra rouvrir ses portes d'ici le 20 juin.

Reconnu comme une institution muséale à vocation scientifique, l'établissement a obtenu le feu vert de la Santé publique pour revoir ses activités avec les nouvelles normes de distanciation sociale et d'hygiène.

La directrice générale Lauraine Gagnon indique qu'il y aura une capacité maximale de visiteurs sur le site et un circuit à sens unique sera mis en place. La partie pédestre et les sentiers de la nature seront accessibles. Autre changement majeur, les billets s'achèteront dorénavant uniquement en ligne.