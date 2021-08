Les accès publics aux plans d'eau se font rares

Plusieurs associations de pêcheurs et adeptes de sports sur l'eau demandent au gouvernement Legault de permettre plus d'accès publics aux plans d'eau.

Une promesse formulée par la CAQ en campagne électorale, rappelle le président de l'Association des Pêcheurs Sportifs du Québec, Stéphan Bourgeois.

Partout au Québec, il est de plus en plus compliqué de se trouver un accès à l'eau et les tarifs sont exorbitants, allant jusqu'à 250 $ pour une seule journée.

M. Bourgeois croit que le gouvernement doit prendre le contrôle des plans d'eau publics.