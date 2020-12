Les adoptions d'animaux sont nombreuses à Saguenay

Neuf mois après le début de la pandémie, c'est indéniable, les gens veulent un chat ou un chien pour les accompagner. C'est la folie ! nous dit la directrice de la SPCA Saguenay, Claudia Côté, qui a beaucoup plus de demandes que d'animaux disponibles présentement.

La demande est forte pour les chatons, notamment, ainsi que pour les chiens pure race.

Elle avertit tout de même les futurs propriétaires que c'est compliqué d'obtenir une consultation dans une clinique vétérinaire qui ont toutes pris du retard au printemps dernier lors du confinement.

«On gardait le matériel médical pour les hôpitaux à cause de la COVID, donc les chirurgies ont ralenti, les vaccins ont ralenti et en plus il y a eu énormément d'adoptions.»