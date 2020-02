Les animaux du Zoo de Saint-Félicien on attiré 200 000 visiteurs

Les oursons polaires et les pandas roux ont fait déplacer des foules au cours de la dernière année au Zoo sauvage de Saint-Félicien qui a franchi le cap des 200 000 visiteurs.

L'été a pourtant débuté lentement puisque la température des premières semaines a été, rappelons-nous, plutôt maussade, mais par la suite, les visiteurs ont afflué, remarque la directrice générale de l'endroit, Lauraine Gagnon, qui avoue que son attraction touristique a une lourde pression sur les épaules. :

« On sent qu'on a cette pression-là pour la Ville de Saint-Félicien, mais aussi pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les retombées économiques du zoo c'est plus de 30 millions $. Nous on reçoit 55 000 personnes qui proviennent de l'étranger alors c'est de l'argent neuf. Ces gens veulent aussi visiter autre chose, manger au restaurant et ils doivent dormir dans la région. »