ÉLECTIONS : Le portrait du Saguenay-Lac-Saint-Jean reste le même

La soirée a été bonne pour les députés bloquistes sortants Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard qui dès les premiers instants se sont installés en tête dans leur circonscription respective.

M. Brunelle-Duceppe a été le premier à être réélu dans Lac-Saint-Jean et quelques minutes plus tard, Mario Simard pouvait aussi célébrer. Le duo entamera donc un deuxième mandat ensemble.

Alexis Brunelle-Duceppe est réélu dans Lac-Saint-Jean. Courtoisie

Les députés qui ont beaucoup travaillé sur le dossier de l'aluminium souhaitent en faire tout autant pour la foresterie dans leur prochain mandat ainsi que pour augmenter les transferts fédéraux en santé.

Le député sortant Richard Martel a aussi conservé son siège dans Chicoutimi-Le Fjord. Le conservateur a toutefois eu chaud en début de soirée alors que la bloquiste Julie Bouchard le talonnait de près.

La présidente de la FIQ dans la région tentait de compléter le trio bloquiste. Elle a finalement terminé deuxième.

« Erin O'Toole est notre chef depuis 1 an et 26 jours. Avec la pandémie, il n'a pas pu rencontrer les gens autant que prévu. Alors je pense que c'est quand même très satisfaisant. À Jonquière et au Lac on a amélioré notre pourcentage. Alors je pense que dans l'ensemble c'est bien. » - Richard Martel, député réélu