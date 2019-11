Les capsules Nespresso désormais recyclables au Saguenay

Les citoyens de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui possèdent une machine à café Nespresso pourront maintenant recycler leurs capsules.

Des sacs verts recyclables seront envoyés gratuitement aux clients de Nespresso pour qu'ils disposent de leurs capsules dans le bac bleu. Ces sacs seront ensuite récupérés et l'aluminium sera revalorisé. Pour sa part, le marc de café servira de compost à des fermes locales.

Puisque le programme est financé par la compagnie, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest, qui était présente lors de la conférence de presse, invite davantage de municipalités à y adhérer. :

« Le programme est assumé et financé entièrement par Nespresso. Peut-être que les municipalités ne savaient pas ça, alors moi c'est certain que je vais porter le message, parce que présentement il y en a 420 qui adhèrent ( au Québec ) et 619 qui n'adhèrent pas. »