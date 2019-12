Les chats devront être enregistrés à Saguenay

Les propriétaires de chat qui résident à Saguenay devront maintenant payer une licence. Elle sera de 10 $ si l'animal est stérilisé et de 20 $ s'il ne l'est pas.

Une preuve de stérilisation devra évidemment être soumise par le propriétaire. C'est la conseillère municipale Brigitte Bergeron qui est en charge de ce dossier. Elle précise que l'animal devra porter son médaillon. :

La fondatrice de l'organisme SOS Stérilisation ne croit pas que doter les chats de Saguenay d'une médaille soit la meilleure solution pour lutter contre l'itinérance de ces petites bêtes. Sherly Desbiens explique qu'énormément d'énergie et d'argent sont dépensés pour prendre soin des chats qui arrivent sans identification dans les refuges. Elle aurait préféré que les autorités municipales obligent la micropuce, la méthode d'identification la plus efficace selon elle. :

« Ils sont laissés à eux-mêmes dehors et on n'a pas de moyens pour les identifier, alors c'est souvent long avant qu'on retrouve les propriétaires et pendant ce temps-là on s'occupe du chat. Avec une identification, le séjour est beaucoup plus court. Mais les chats grimpent aux arbres et aux clôtures et c'est très dangereux qu'ils se retrouvent pendus. Là certains vont dire de lui mettre un collier avec une agrafe de sécurité qui se détache facilement, mais on se retrouve avec le même problème, le chat n'a plus de collier. »