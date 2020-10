Les chirurgies non urgentes reportées à l'hôpital d'Alma

Les chirurgies jugées non urgentes sont reportées à l'hôpital d'Alma. La grande majorité des départements mettent de côté plusieurs services en raison de l'éclosion de COVID-19 en cours dans l'établissement.

La direction parle d'une réorganisation temporaire, mais nécessaire. Il manque environ 150 employés dans le réseau de la santé régional présentement en raison des éclosions à l'hôpital d'Alma et au CHSLD Isidore-Gauthier.

« Cette décision vise à limiter au maximum les risques de contamination pour la population et de réduire la pression sur la disponibilité du personnel. » - extrait du communiqué du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

À partir de maintenant, seul l'ensemble des rendez-vous en hémato-oncologie sont maintenus et le département d'obstétrique demeure ouvert. D'ailleurs, tous les services pour les femmes enceintes restent une priorité.

Les autres secteurs accueilleront uniquement les cas urgents et les autres rendez-vous sont reportés. :

Pédiatrie

Clinique externe en psychiatrie

Radiologie

Clinique externe : Ergothérapie, Physiothérapie, Orthophonie, Audiologie, Nutrition, Inhalothérapie

Chirurgies

À savoir également que les visites en présence sont limitées au Groupe de médecine familiale et la majorité des rendez-vous se feront à distance.

Le CIUSSS a aussi revu les règles entourant les visites aux CHSLD d'Alma, de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et de Isidore-Gauthier qui est aussi le théâtre d'une éclosion.

Plus tôt cette semaine, on apprenait que les usagers des établissements de santé ne pourraient plus porter un masque en tissu. Lors de leur arrivée, on leur remettra un masque bleu spécifique au milieu de la santé.