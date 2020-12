Les commerçants s'ajustent face au 2e confinement

Les commerces non essentiels seront fermés du 25 décembre au 10 janvier inclusivement au Québec, ce qui force une fois de plus les commerçants du Saguenay-Lac-Saint-Jean à s'ajuster.

Chloé Roy-Courteau a ouvert sa librairie d'occasion L'Attrape-Livres il n'y a même pas deux ans au centre-ville de Chicoutimi. Depuis novembre, elle sentait que les affaires reprenaient et maintenant survient ce deuxième confinement.

«J'y vais vraiment au jour le jour. Pour vrai, depuis le mois de mars, je me dis ok on continue jusqu'à la semaine prochaine et on verra s'il y a un ''stop'' ou non.»