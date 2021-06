Les deux incendies à Chute-des-Passes maintenant contenus

Bonne nouvelle, les deux incendies de forêt qui faisaient rage depuis plusieurs jours dans le secteur Chute-des-Passes sont maintenant contenus. Il ne reste donc que 4 incendies en activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le couvert plus nuageux et la pluie des dernières heures ont contribué à ralentir la progression des brasiers. L'indice d'infllammabilité demeure toutefois extrême et il faudrait davantage de pluie.

La porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras, nous explique ce qu'on entend par un feu contenu. :

« Ça veut dire qu'on a stoppé au moins temporairement la progression des deux incendies. Si bien que l'on peut travailler plus facilement aux sols avec l'aide des pompiers forestiers. » - Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU

Près de 280 personnes travaillent sur les deux incendies maintenant contenus, dont plusieurs pompiers en provenance de la Colombie-Britannique qui devraient rester pour encore 14 jours dans la région.

La SOPFEU rappelle qu'il est interdit de faire des feux à ciel ouvert à proximité des forêts.