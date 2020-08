Les élèves devront porter le masque dès 5e année du primaire

Le Syndicat des enseignants de Saguenay accueille favorablement le plan actualisé de Québec pour de la rentrée 2020.

Le ministre de l'Éducation a annoncé que les élèves devront porter le masque dès la 5e année du primaire dans les écoles.

Ce sera aussi le cas de ceux en éducation des adultes et en formation professionnelle qui devront également le porter, ainsi que l'ensemble du personnel.

Le couvre-visage sera obligatoire dans les lieux communs, les halls d'entrée, les corridors ainsi que dans les autobus jaunes, mais pas dans les classes.

La distanciation physique de deux mètres entre le professeur et les élèves demeure, elle risque d'être plus difficile à appliquer selon l'organisation syndicale alors que les classes ne seront plus réduites et limitées à des bulles de six personnes.

Le syndicat demande plus d'éclaircissement sur l'aide pédagogique offerte à distance pour les élèves qui devront manquer la classe en raison de la COVID-19, son président, Jean-François Boivin.