Les inscriptions au hockey mineur au même niveau que l'an dernier

Le contexte de la pandémie ne freine pas les ardeurs des jeunes hockeyeurs à Saguenay. L'Association de hockey mineur débutera ses camps d'entraînement à partir du 8 septembre avec sensiblement le même nombre d'inscriptions que la saison dernière.

Autant les joueurs que l'équipe de bénévoles sont prêts. Le directeur général de l'association, Dany Chouinard, remarque seulement une légère diminution d'inscriptions dans les catégories Midget et Junior, mais il ne s'inquiète pas outre mesure. :

Comme partout ailleurs, les règles seront différentes avec un seul parent présent dans l'aréna, une limite de 10 joueurs sur le banc ainsi que leur gardien et l'impossibilité de prendre sa douche après le match. Les jeunes pourront tout de même se changer, mais ils devront rapidement quitter l'endroit par la suite. Il y aura aussi une heure d'arrivée précise et personne ne pourra entrer dans l'aréna avant, souligne M. Chouinard. Sur la glace, le jeu se fera à 5 contre 5.

La direction de l'association tente toutefois de convaincre les dirigeants de Hockey Québec de passer à la phase 6 du plan de relance, ce qui permettrait un retour au jeu régulier.

« On a parlé avec d'autres régions, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et l'Abitibi et on veut que Hockey Québec nous traite différemment parce qu'on a moins de cas dans nos régions, donc on veut laisser les jeunes faire du sport et jouer au hockey. On veut passer à la phase 6 plus rapidement que les régions chaudes. »