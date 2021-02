Les jeunes attirés par les régions en temps de pandémie

L'attrait des jeunes pour les régions du Québec s'est accentué avec la pandémie de COVID-19. C'est du moins ce que laissent croire des données de l'organisme Place aux jeunes en région, dont les services sont plus recherchés que jamais dans les régions dites éloignées.

En 2019-2020, 35 900 personnes ont quitté le Grand Montréal. Le confinement et l'accessibilité accrue au télétravail y seraient pour beaucoup, explique le président de l'organisme, Luc Dastous. Avec les mesures sanitaires en vigueur, les grandes villes sont devenues beaucoup moins attrayantes.

« Avec le confinement et le couvre-feu, les avantages qu'il y avait d'être en ville avec la pandémie ont disparu. Par un coup de baguette magique, les avantages en région se sont accentués et les grands espaces sont devenus de plus en plus attrayants. » - Luc Dastous, président de Place aux jeunes