Les motoneigistes s'impatientent dans la région

Les amateurs de motoneige s'impatientent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La plupart des sentiers sont impraticables en raison du redoux du weekend de Noël, qui a fait fondre la neige accumulée sur les pistes.

Le gestionnaire du site 711 Info-Motoneige, Éric Bélanger, ne se souvient pas d'avoir connu un début de saison aussi tardif. Il indique que les conditions sont difficiles, même sur les monts Valin.

«Sur les monts Valin on a un manque de neige encore, on espère que la prochaine bordée de demain va nous aider à redécoller les monts Valin, où les quantités sont basses. La pluie a été très dure avec les sentiers, et ce partout, autant sur les monts Valin que dans le parc des Laurentides ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean».