Les ours du Lac-Kénogami capturés et déménagés 100 km plus loin

La famille d'ours qui rôdait depuis quelques jours à Lac-Kénogami est retournée vivre dans son habitat naturel, à une centaine de kilomètres des résidents qui étaient inquiets de les voir si près.

Les agents de la faune ont réussi à endormir les trois bêtes lundi soir avec des fléchettes tranquillisantes puisque les cages qui avaient été installées il y a une semaine n'avaient malheureusement pas donné les effets escomptés. Les spécialistes précisent que les trois bêtes avaient déjà été capturées avec des cages.

La maman et ses petits ont été transportés à une centaine de kilomètres de la rue des Découvreurs, dans la réserve faunique des Laurentides et le porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Sylvain Carrier, assure qu'ils vont bien.

Il ajoute que cet automne, les bêtes trouvent qu'il manque de petits fruits et elles sont portées à s'approcher plus près des maisons. :

« Toute forme de nourriture, comme les mangeoires pour oiseaux et la nourriture pour animaux domestiques, c'est susceptible d'attirer les ours. Donc, c'est recommandé de les entreposer hors de leur portée. Aussi, il faut bien nettoyer les grilles du BBQ et les poubelles. »

Les ours ont fait beaucoup jaser dans le quartier dont ce citoyen qui nous a envoyé des photos des petits sur sa terrasse lundi matin ! C'est à voir ici.