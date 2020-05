Les points de contrôle routier seront levés le 11 mai dans la région

« La réouverture n'est pas une réouverture pour le tourisme et le voyage, c'est une question d'économie. Les affaires doivent reprendre pour certains secteurs. On encourage d'ailleurs les gens à ne pas se déplacer inutilement. »

18 mai : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, îles de la Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord.

11 mai : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais (sauf Gatineau), Abitibi-Témiscamingue et le secteur de La Tuque ;

4 mai : Laurentides, Lanaudière, Chaudières-Appalaches et la municipalité de Rouyn-Noranda ;

« On demande quand même de limiter les déplacements superflus. Ce n'est pas le temps d'aller flâner ou aller se promener dans les commerces des autres régions juste pour le plaisir. Il faut limiter les déplacements malgré qu'ils redeviennent permis pour certaines régions. »

Depuis le 28 mars, les déplacements entre régions sont interdits sauf pour certains services essentiels afin de limiter la propagation du coronavirus. L'annonce d'aujourd'hui est la suite logique de la relance économique annoncée hier selon la ministre Guilbaut qui précise que le plan sera revu si la situation s'assombrit et elle demande aux Québécois de continuer à limiter leurs déplacements à l'essentiel. :

Un nouveau décès en région

Un 17e résident au CHSLD de la Colline est décédé de la COVID-19. On y dénombre aussi un nouveau cas, portant le nombre de résidents infectés à 49. Le nombre d'employés atteints demeure stable à 56.

Malgré deux nouveaux cas aujourd'hui dans la région, le bilan total diminue et passe de 273 à 272. La santé publique souligne que les données sont désormais traitées selon la région de résidence du cas et non selon la région où il est pris en charge.

Par ailleurs, plus de la moitié des gens qui ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Saguenay-Lac-Saint-Jean en sont maintenant guéries. Le nombre est maintenant de 143.