Les policiers de Saguenay auront les igloos mobiles à l'oeil

Les policiers de Saguenay s'attarderont davantage à ce qu'on appelle des voitures "igloos" au cours des prochaines semaines. Ceux qui rouleront avec des vitres de voitures mal dégivrées ou un véhicule mal déneigé pourront recevoir une amende qui atteindra 200 $ plus les frais.

Depuis le début de l'hiver, plusieurs automobilistes semblent avoir laissé tomber leurs bonnes habitudes et la Sûreté municipale rappelle qu'en ne prenant pas la peine de bien dégager les vitres et leur voiture, les gens s'exposent à un plus grand risque d'accident.

Selon la loi, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher. Il est aussi précisé qu'un policier peut exiger le nettoyage des vitres et du pare-brise lorsqu'une matière nuit à la visibilité du conducteur.

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), « il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais.»

La plaque d'immatriculation de la voiture doit par ailleurs être toujours visible. Une infraction à cette règle peut entrainer une amende.

Il est également bon de savoir que les policiers peuvent remettre une amende aux conducteurs qui n'adaptent pas leur conduite aux conditions météorologiques et routières. Ces chauffeurs s'exposent aussi à 2 points d'inaptitude.

iStock/PavelRodimov