Les policiers de Saguenay mettent fin à 2 partys

Les policiers de Saguenay ont mis fin à deux partys hier soir. L'un a eu lieu sur la rue Saint-Philippe à Chicoutimi et l'autre sur la rue Panet à Jonquière.

En plus d'être sommés de rentrer chacun chez soi pour les invités, les hôtes ont été avisés qu'ils recevront une amende de 1546$. Il a été impossible de savoir combien de personnes participaient à chacun des partys. On précise que ce n'était pas des partys d'adolescents, mais bien des fêtes regroupant des adultes.

Le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay, Bruno Cormier:

«Au cours de la soirée d'hier on se présente entre autres sur la rue Panet à Jonquière alors qu'on nous mentionne qu'il y a un party à cet endroit-là. Quand on se présente, on constate qu'effectivement il y a plusieurs personnes à l'intérieur. Donc le message a été passé. Et on les a avisés qu'il allait recevoir une amende de 1546$. C'est une amende de 1000$ plus les frais. Tout le monde a quitté les lieux avec sa boisson. On a complété l'ensemble des rapports et envoyé tout ça au DPCP. Le 2e événement se passe dans l'arrondissement de Chicoutimi sur la rue St-Phillipe dans un appartement. Encore à cet endroit il y avait un party, de la musique forte. Donc il y a eu intervention de nos policiers là aussi. »