Les premières images du Lab-École de Chicoutimi

Les maquettes du Lab-École Saguenay seront présentées à la population cet automne. C'est le consortium Étienne Bernier Architecture, APPAREIL Architecture et BGLA, qui a remporté le concours provincial parmi les 27 candidats.

Le consortium propose un environnement chaleureux comme une maison et on y comptera quinze salles de classe ainsi qu'un gymnase et des espaces communs.

« Il nous a pratiquement présenté un village comme concept. Donc on a trois petites maisons pour chacun des cycles. Quand on regarde de haut, on voit trois petits toits rattachés par des corridors. » - Karine Lavoie, présidente du jury.

L'annonce a été faite sur la page Facebook Lab-École qui a présenté les six projets de la province. :