Les Productions Hakim craignent la confusion avec une seconde scène mobile

Au lendemain de l'annonce de la scène mobile du Groupe Alfred Boivin, les Productions Hakim réagissent.

La directrice générale par intérim du Festival international des Rythmes du Monde et conjointe de Robert Hakim, Chantal Boivin, trouve que cette seconde scène mobile porte à confusion.

C'est que les Productions Hakim en ont annoncé une en juin dernier en hommage au producteur Robert Hakim qui s'est éteint il y a près d'un an.

Selon Chantal Boivin, les deux produits sont complètement différents.

« [Le Groupe Alfred Boivin] parle de Robert Hakim dans son projet, mais Robert Hakim n'a aucun lien direct avec lui. C'est pas parce qu'on a été à un dîner et qu'on a échangé des choses [avec le Groupe Alfred Boivin] que Robert a approuvé la scène Alfred Boivin et y a mis son sceau. C'est pas du tout le même produit de toute façon. » - Chantal Boivin

Lors de son annonce mardi, le directeur général de l'entreprise, Stéphane Boivin, mentionnait avoir dessiné les premières esquisses de sa scène mobile avec Robert Hakim.

La scène mobile des Productions Hakim, une SL-100, est standardisée dans le milieu culturel. Selon Chantal Boivin, il s'agit d'une scène de renommée internationale, légère, facile à déplacer et qui permettra au promoteur d'afficher un partenaire pour obtenir un revenu supplémentaire.

La directrice générale explique qu'une scène mobile doit répondre à certaines normes afin de pouvoir recevoir les artistes. Elle donne l'exemple de Fouki et de Koriass qui, en 2019, ont refusé de jouer sur la scène Redbull, au Festival international des Rythmes du Monde, notamment en raison d'une configuration de la scène différente.

« Ce n'est pas que tous les artistes vont être comme ça, mais je vous parle quand même de Fouki et de Koriass, deux artistes qui sont habitués de jouer dans des circonstances différentes d'un style Marc Dupré. Et si on fait Marc Dupré, ça ne peut pas rentrer sur la scène du Groupe Alfred Boivin. » - Chantal Boivin