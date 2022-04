Les tarifs pour produire une déclaration de revenus explosent

Les tarifs pour produire une déclaration de revenus ont bondi cette année. Certaines entreprises ont doublé leurs prix, allant jusqu'à charger 470 $ pour un couple de salariés et plus de 260 $ pour un particulier salarié.

Chez Raymond Chabot Grant Thorton, les prix ont augmenté d'environ 8 % par rapport à l'année précédente.

Le vice-président de l'entreprise pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et la Côte-Nord, Éric Dufour, justifie la hausse marquée de ce service cette année par la pénurie de main d'oeuvre qui frappe durement ce secteur et par l'importante inflation. Éric Dufour a augmenté la masse salariale de ses employés de 10 % cette année.

« Il y a le coût des salaires, mais aussi le coût des locaux qui augmentent, l'approvisionnement, la papeterie, le transport de nos ressources chez des clients. On est frappés de plein fouet par cette hausse. Évidemment, ça se transmet sur la facture. »

Éric Dufour soutient toutefois qu'avec l'augmentation du prix vient aussi l'augmentation des services. Du support numérique, de l'encadrement aux entrepreneurs et des cybertechnologies sont notamment des services que l'entreprise offre maintenant à partir de différentes filiales.

« On offre beaucoup plus de services qu'autrefois. [...] Oui, il y a un prix un peu plus élevé dû à l'inflation, mais il y a des services encore plus grands que l'augmentation des coûts. »

L'entreprise délaisse toutefois de plus en plus le service de déclaration de revenus aux particuliers et redirige cette clientèle vers sa plateforme numérique où les prix sont davantage compétitifs, soit d'environ 155 $. Au total, plus de 50 % de sa clientèle est référée à sa plateforme en ligne.

La date limite pour produire votre déclaration de revenus est le 30 avril.